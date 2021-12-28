Спасатели почти час тушили полыхающую кухню в доме на Новгородской

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире.

Возгорание случилось во вторник, 28 декабря, в доме №10 на Новгородской улице в Колпино. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:37.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне происходило горение обстановки на площади 6 квадратных метров.

В 11:12 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что утром в доме на проспекте Солидарности сгорела трехкомнатная квартира. Как оказалось, загорелась одна из комнат, площадь которой составляет 10 квадратных метров. Однако огню не удалось распространиться на большое пространство, он занял всего лишь 4 квадратных метра.