На проспекте Солидарности горела трехкомнатная квартира

Утром во вторник на проспекте Солидарности спасатели устранили квартирный пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

Утром во вторник на проспекте Солидарности спасатели устранили квартирный пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

С самого утра в Невском районе Северной столице разгорелся квартирный пожар. Потушить его удалось достаточно быстро — менее чем за 20 минут.

Около 08:38 в экстренные службы поступило сообщение, что на проспекте Солидарности, 7 в корпусе 1 горит квартира.

Спасатели сразу же прибыли на место. Инцидент произошел в трехкомнатной квартире. Как оказалось, загорелась одна из комнат, площадь которой составляет 10 квадратных метров. Однако огню не удалось распространиться на большое пространство, он занял всего лишь 4 квадратных метра.

Спасатели потушили возгорание в 08:56. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Почему произошел пожар не уточняется, выясняются все обстоятельства. Пострадавших на месте происшествия не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга спасатели тушили одноэтажное здание, размером 20х50 метров. Инцидент произошел около 5 часов утра 28 декабря.