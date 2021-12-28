Экономист предупредил россиян о грядущей девальвации рубля

Экономист уверен, что девальвация приведет к взрывному росту цен, даже на «отечественные» товары. Фото: pixabay

Экономист уверен, что девальвация приведет к взрывному росту цен, даже на «отечественные» товары. Фото: pixabay

Россияне должны быть готовы к грядущей девальвации российской валюты. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансы и Кредит ДВФУ Максим Кривелевич.

По его словам, граждане России могут столкнуться с серьезной девальвацией в стране, а также ростом цен на импортную продукцию из-за введения налогового сбора на импорт, которые могут произойти совершенно внезапно.

Как сообщил ИА DEITA.RU, экономист подчеркнул, что предсказать обвал рубля по времени невозможно, потому что Центробанк своими действиями может управлять курсом рубля. Но при этом добавил, что в перспективе ближайших 10 лет стоимость рубля по отношению к доллару уменьшится.

«Однако ни один экономист никогда не сможет назвать дату, когда рубль подешевеет до 100 за доллар. Мы понимаем вертикальную ось, но не горизонтальную. Предсказать обвал рубля по времени нельзя», — заявил Кривелевич.

По мнению эксперта, девальвация приведет к взрывному росту цен, даже на «отечественные» товары.

«Это абсолютно управляемый процесс – рукотворный. А предсказывать рукотворные действия бессмысленно», — заключил кандидат экономических наук.

Эксперты же дают совершенно разные прогнозы курсов по отношению доллару к рублю и рубля к евро перед новогодними праздниками. Полностью пессимистичные прогнозы говорят о падении рубля, а оптимистичные — обещают снижение стоимости доллара к рублю до уровня 60-65 рублей.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что образовавшийся глобальный экономический кризис уже невозможно закончить, рассказал российский экономист Михаила Хазина.По его словам, вся старая парадигма, которая работала в глобальной экономике многие годы, устарела, чем объясняется стремительный рост глобальной инфляции.

По мнению российского лидера Владимира Путина, экономика России, столкнувшись с вызовами коронавируса, все-таки оказалась более мобилизованной, чем многие другие развитые экономики мира. По его словам, рост ВВП ожтдается 4,5% (сейчас 4,6%), урожай зерновых меньше из-за погоды, инвестиции в основной капитал 7,6%. Рекордные показатели в строительстве — 90 млн кв. метров — впервые такой результат в новейшей истории России.