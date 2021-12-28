Около 80% петербуржцев получили иммунитет к COVID, остальные могут привиться сразу после новогодней ночи

Жители Северной столицы смогут привиться от коронавирусной инфекции сразу после новогодней ночи. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Двери некоторых медицинских пунктов откроются уже 1 января 2022 года в 9:00 утра, но принимать пациентов медики будут до 15:00. Такие меры приняты для поднятия уровня коллективного иммунитета петербуржцев.
Адреса пунктов вакцинации, в которых можно получить прививку от COVID-19 в период новогодних праздников, опубликованы на сайте комитета по здравоохранению города
Сарана отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что вакцинацией охвачено 80% петербуржцев. Власти Петербурга поставили задачу привить 3,5 млн человек. Сейчас, по его словам, вакцинированы 2,9 млн человек. Каждый день в Петербурге в среднем первично прививают 7,5 тысячи человек, всего вакцинируются по 18 тысяч человек.
Правительство Петербурга намерено увеличивать темпы вакцинации населения. Предпринятые меры призваны помочь провести вакцинацию тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого ранее.
Напомним, в Санкт-Петербурге снова стал лидером по суточной заболеваемости COVID среди российских регионов. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 802 человека. Следом в указанном рейтинге идет Москва, где за сутки выявили 1 705 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 574 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 328 случаев заражения. Всего с начала пандемии в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса.
Также за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 866 горожан. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 935 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 306 090 россиян.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям. В системе счисления оказалась вакцинация от коронавируса.