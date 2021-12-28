Скончался советский актер театра и кино Виталий Быков

В возрасте 80 лет ушел из жизни известный актер театра и кино Виталий Михайлович Быков.

Быков хорошо известен по роли Николая Севостьянова в культовый картине «Кортик». О смерти известного актера стало известно с сообщения на сайте Минского драматического театра имени Горького. В этом заведении Быков служил с 1972 года и до настоящего момента.

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — отмечается в сообщении.

Актер родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе, в Латвии. Быков учился в Ленинградском драматическом государственном институте театра, музыки и кино.

Среди работ Быкова отмечаются «Государственная граница», «Знак беды», «Мытарь», «Каменская», «Ускоренная помощь», «Журов», «Белые волки».

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