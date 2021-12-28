ЦБ России предупредил россиян с деньгами о росте цен под Новый год

ЦБ России предупредил россиян с деньгами о росте цен под Новый год
Всех граждан в России, у кого есть деньги, ЦБ РФ предупредил о росте цен под Новый год. Фото: pixabay

Новогоднее настроение может быть омрачено ростом цен в магазинах. Виной всему высокий уровень инфляции.

Уже сейчас Центральный Банк России не скрывает, что уровень инфляции оказался выше прогнозного. Поэтому представители ЦБ заявили жителям страны о снижении покупательской способности денег в стране и новой волне роста цен, пишет PRIMPRESS.

Напомним, ранее эксперты уверяли, что к концу 2021 года рост цен замедлится. При этом сейчас мы видим совсем другую картину. Уровень инфляции абсолютно точно превысит предполагаемый. Банк называет это «отклонением инфляции вверх от цели».

Еще в октябре прогнозировали, что уровень инфляции по итогам текущего года должен составить не более 7,9%. Сегодня регулятор уже не называет эту цифру. Фактически инфляция уже достигла 8,4%.

Вот-вот специалисты Центробанка подсчитают окончательный процент инфляции, который, скорее всего, окажется довольно высоким, а цены в магазинах продолжат расти.

Ситуация, мягко говоря, не стабильная. Однако ЦБ продолжает настаивать на своем прогнозе на 2022 году — на уровне инфляции в 4%. Экономисты относятся к таким высказыванием скептически.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ожидается рост цен на жилье перед новогодними праздниками.

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