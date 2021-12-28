Тихонов: продовольственная инфляция в России может остаться двухзначной

В 2022 году цены на продукты могут вырасти, а продовольственная инфляция может дойти до двузначных чисел.

По мнению директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолия Тихонова, инфляция может не просто подняться до двузначного значения в Новом году, но и продолжать оставаться такой на протяжении длительного времени. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тихонов отмечает, что в 2022 году инфляция задержится на 10%.

«Мы ждем повышения цен и, к сожалению, увеличения продовольственной инфляции в следующем году. До каких высот, это пока вопрос. Но ожидания напряженные – думаю, будет немного хуже, чем в этом году», — заявил Тихонов.

Эксперт подчеркнул, что есть вероятность того, что инфляция останется двузначной. На настоящий момент инфляция по России находится на уровне 8%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центральный Банк России не скрывает, что уровень инфляции оказался выше того, что ожидался. Поэтому представители ЦБ заявили жителям страны о снижении покупательской способности денег в стране и новой волне роста цен.