Жертва красоты: петербурженку доставили в больницу после косметолога

После процедуры у косметолога женщину доставили в больницу. Фото: pixabay

После процедуры у косметолога женщину доставили в больницу. Фото: pixabay

Старания косметолога, принимающего на Московском проспекте, в прямом смысле слова на лицо.

О неприятном инциденте, случившемся с девушкой на кушетке специалиста пишут «Невские Новости» во вторник, 28 декабря.

30-летнюю жительницу Северной столицы доставили в медучреждения после неучено проведенной процедуры. Девушка в удовлетворительном состоянии находится в приемном покое.

Оказалось, что в клиентка пришла в клинику на полировку лица. Однако что-то пошло не так и ее пришлось положить в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По словам пострадавшей, посетила косметолога на Московском проспекте она день назад

Врачи диагностировали несчастной термический ожог лица косметическим лазером 1-2 степени.

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