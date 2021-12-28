Жертва красоты: петербурженку доставили в больницу после косметолога

Старания косметолога, принимающего на Московском проспекте, в прямом смысле слова на лицо.
О неприятном инциденте, случившемся с девушкой на кушетке специалиста пишут «Невские Новости» во вторник, 28 декабря.
30-летнюю жительницу Северной столицы доставили в медучреждения после неучено проведенной процедуры. Девушка в удовлетворительном состоянии находится в приемном покое.
Оказалось, что в клиентка пришла в клинику на полировку лица. Однако что-то пошло не так и ее пришлось положить в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По словам пострадавшей, посетила косметолога на Московском проспекте она день назад
Врачи диагностировали несчастной термический ожог лица косметическим лазером 1-2 степени.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бодрящие кофейные напитки могут вызвать негативные последствия, например, сгущение и вязкость крови.