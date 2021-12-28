Пробки еще дадут жару: в Петербурге днем 8-балльные заторы

Пробки еще дадут жару: в Петербурге днем 8-балльные заторы
Дороги Петербурга сильно загружены. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге еще нет и 16 часов, а на дорогах уже замечены восьмибалльные пробки. В вторник днем, 28 декабря, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе восьмибалльные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. 8-балльные трудности будут продолжаться около часа. Однако к 17 часам все станет только хуже. Вплоть до 19:00 заторы будут составлять уже 9 баллов.

«Бордовые» участки замечены на набережной Обводного канала, на Загородном проспекте, на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки, на Литейном проспекте, на набережной реки Волковки, на проспекте Обуховской обороны, на Синопской набережной, на проспекте Энергетиков, на Троицком мосту, на Кронверкской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пойдет небольшой снег и похолодает до -8 во вторник.

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