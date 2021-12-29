Получить посылку или оплатить квитанцию больше нельзя: почта России не работает

На официальном сайте «Почты России» 28 декабря снова появилась надпись «не работает сегодня». Представители сервиса сообщают, что на сайте и в приложении наблюдаются перебои в работе. По этой причине 28 декабря пользователи не могут воспользоваться целым рядом услуг: отследить посылки, оформить доставку и др.

Клиенты «Почты России» заметили, что подобные перебои в последнее время случаются слишком часто. Официальных комментариев о сбое от Госпочты не поступало.

«Почта России» существует с 2004 года. С тех пор в работе организации произошло много изменений, постоянным остается только недовольство россиян. Посетители почтовых отделений часто жалуются на хамское поведение со стороны сотрудников, длинные очереди, на регулярную задержку почтовых отправлений и утерю посылок.

Руководство Госпочты периодически принимает меры, направленные на улучшение качества обслуживания. Например, было решено обновить программное обеспечение, добавить виртуальные сервисы и увеличить количество сотрудников, чтобы сократить очереди. Относительно недавно были установлены терминалы, в которых можно получить номер очереди и самостоятельно провести некоторые операции без обращения в кассу.

Все эти меры позволили улучшить пропускную способность почтовых отделений, но не так эффективно, как предполагалось. Пенсионеры по-прежнему продолжают обращаться к кассирам, поскольку им сложно освоить современные девайсы. И вскоре после активного расширения штата сотрудников начались многочисленные увольнения, так «Почта России» решила компенсировать средства, потраченные на модернизацию. Итогом стало возвращение длинных очередей.

В начале декабря россиянам сообщали, что посылки из Китая задержатся на месяц. И тем, кто рассчитывал получить подарки к Новому году из AliExpress, придется подыскать другой вариант.

Россиянам только остается надеяться на то, что текущая проблема быстро решится и можно будет снова получать и отправлять посылки.