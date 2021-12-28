Путин снял с должности заместителя главы ФСИН Якунина

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности. Фото: kremlin.ru

Указ президента об отставке Анатолия Якунина вступает в силу в день подписания.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности заместителя руководителя ФСИН Анатолия Якунина. Об этом сообщает Interfax.

Как информирует официальный портал правовой информации указ вступает в силу в день его подписания. Генерал-лейтенант внутренней службы Якунин назначен на эту должность в августе прошлого года, до этого работал помощником директора ФСИН. Он закончил юридическую школу МВД и Российскую академию госслужбы при президенте.

В числе его наград — медаль «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Новгородской областью», Почетный сотрудник МВД.

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