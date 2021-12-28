В Ленобласти на тысячу мужчин приходится 1 138 представительниц прекрасного пола

Средний возраст жителей региона составляет 42 года, средний возраст представительниц слабого пола на 4,5 года больше. Фото: Pixabay

Средний возраст жителей региона составляет 42 года, средний возраст представительниц слабого пола на 4,5 года больше. Фото: Pixabay

Разница между мужским и женским населением в регионе немного меньше, чем в целом по стране.

В Ленинградской области специалисты Петростата подсчитали соотношение мужского и женского населения в регионе. Со времен популярной песенки, в которой поется о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» мало что изменилось. Если и изменилось, то в сторону увеличения численного разрыва: на тысячу мужчин Ленобласти приходится 1 138 женщин, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Средний возраст жителей составляет 42 года, средний возраст представительниц слабого пола на 4,5 года больше. Однако по сравнению с общей ситуацией в стране в Ленинградской области дела обстоят получше.

По данным RT, в России на тысячу мужчин приходится 1154 женщин, при этом чем старше возрастная категория, тем больше численный разрыв. Так, среди россиян старше 70 лет на тысячу джентльменов солидного возраста приходится 2 278 пожилых леди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, повышение пенсий 1 января касается не всех, кто-то не получит надбавку в тысячу рублей.