Глава Роспотребнадзора не исключила ухудшения эпидситуации после праздников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ожидает ухудшение эпидемиологической ситуации в после новогодних праздников. По ее словам, после Нового года к этому нужно готовиться.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма омикрон возрастают», — приводит ее слова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора призвала не снижать темпы тестирования на ковид и контролировать ситуацию.

С начала пандемии в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил переболевших ковидом о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.