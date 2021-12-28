После Нового года россиян ждет крупнейшая с 1990-х денежная реформа

Россиянам рассказали о крупнейшей с 1990-х денежной реформе в январе 2022 года. Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали о крупнейшей с 1990-х денежной реформе в январе 2022 года. Фото: pixabay.com

После Нового года в России произойдет крупнейшая с 1990-х денежная реформа, которая коснется каждого жителя страны.

В устройство денежного обращения страны планируется внедрить цифровой рубль. Сначала цифровой рубль планируется запустить в пилотном режиме. Если эксперимент окажется удачным, то цифровым рублем смогут расплачиваться все россияне.

Ожидается, что перемены начнутся уже в первой половине января следующего года. По словам экспертов, ЦБ вместе с 12 банками протестирует цифровой рубль. Как ожидается, потом станет возможным внедрение новой валюты в обращение денежных потоков на территории РФ, пишет Рrimpress.

«Сразу после январских праздников мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками»,- рассказал Ольга Скоробогатова.

Планируется, что реформа будет проходить в три этапа. Большинство кредитных учреждений смогут предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровым рублем, которым можно было бы оплачивать товары и услуги. А в 2023 году россиянам будет доступна возможность переводов цифрового рубля друг другу. К платформе цифрового рубля смогут подключиться все юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также государство и Федеральное казначейство.

Заключительный этап касается валютных операций: цифровой рубль можно будет менять иностранную валюту. Ожидается, что пользоваться им будет очень просто, как банковскими картами и другими видами денег, поэтому предусмотрен офлайн-режим.

Эксперты пока дают только оценочные суждения, а как именно будет работать этот механизм и насколько это окажется востребованным среди россиян неизвестно.

Таким образом, переход на цифровой рубль как на новый вид денежных средств станет реальностью и, возможно, заменит наличные деньги. По прогнозам некоторых специалистов, в ближайшие 10 – 20 лет они полностью уйдут в прошлое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экономист Михаил Делягин высказался по поводу экономических изменений, которые начнутся в стране уже с января. По его мнению, очередной девальвации рубля не избежать.