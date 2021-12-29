Университет Хопкинса: Россия сместилась на 4 место в рейтинге по количеству смертей от COVID-19

Россия сместилась на 4 место в рейтинге по количеству смертей от COVID-19. Фото: pexels.com

Россия сместилась на 4 место в рейтинге по количеству смертей от COVID-19. Фото: pexels.com

Специалисты подсчитали количество умерших и заболевших коронавирусом в разных странах с начала пандемии. Лидером остается США с самой высоко смертностью от болезни среди населения.

По данным университета имени Джонса Хопкинса на утро 29 декабря от коронавируса в России скончалось 299 983. Страна поднялась в рейтинге стран по смертности, — сейчас Россия сместилась с 5 места на 4. Страна очень долго держалась на пятом месте, но сейчас уступила эту строчку Мексике с 298 819 умершими от COVID-19, при этом официально заболело там 3 951 946 человек. Заболевших россиян насчитывается порядка 10 258 052.

В США, занимающих первую строчку по смертности, скончалось 820 708 человек, заболело — 53 170 421. Последнюю строчку занимает Иран. В стране умерло более 130 тысяч человек, при этом официально зарегистрировали коронавирус у 6 188 857.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что раньше 4 место по смертности от коронавируса в исследованиях университета Хопкинса принадлежало Мексике.