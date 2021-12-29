В среду на работу петербуржцы добираются с ветерком по скользким дорогам

Осталось совсем чуть-суть до Нового года, и петербуржцы дорабатывают последние дни перед праздничным перерывом, а также доделывают все незавершенные дела. Планы горожан неизбежно приведут их на улицу, где в последние дни наблюдается морозец и постоянно сколькие дороги.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в среду, 29 декабря, в Петербурге облачно, не ожидается сильных осадков, но температура воздуха опустится от -5 до -7 градусов. Не такая холодная погода, как раньше, но все равно, стоит одеться потеплее. Заболеть перед праздниками — не самая лучшая перспектива. Кроме того, в Северной столице сегодня усилится южный ветер. Его порывы могут достигнут от 6-11 м/с.

Опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов представляет до сих пор держащийся на дорогах гололед. Коммунальные службы плохо очищают дороги от наледи, поэтому местами встречаются участки, где пройти и не упасть будет удачей. В связи с этим водителям и тем, кто идет пешком, нужно смотреть на дорогу и выбирать наиболее безопасные маршруты. По кранйе мере, по мере видимости, если опасную гололедицу не замаскировал снег.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению вице-губернатора Анатолия Повелия, петербуржцы могут «еще немножко потерпеть» перед тем, как снег с улиц города окончательно уберут.