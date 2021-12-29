Плохие новости для пенсионеров: январская пенсия не оправдает ожиданий

Многие российские пенсионеры могут получить свои пенсии за январь уже в декабре. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Многие российские пенсионеры могут получить свои пенсии за январь уже в декабре. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Пожилых граждан предупредили о некоторых особенностях пенсии, которая должна прийти в январе 2022 года. Все дело в трудностях с доставкой выплат. Некоторым российским пенсионерам денежные средства могут прийти значительно позже, чем ожидалось. Такая информация недавно появилась на портале PensNews.

Ранее специалисты сообщали, что отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на досрочное получение пенсионных выплат. Речь идет о тех россиянах, которые получают денежные средства в первых числах месяца. Обычно это бывшие сотрудники силовых структур, военные и некоторые другие получатели страховых пенсий. Именно они могут рассчитывать на двойную пенсию в декабре. Пенсионный фонд сообщил, что досрочные выплаты придут в ближайшие дни.

Однако большинство российских пенсионеров будут дожидаться январскую пенсию в соответствующем месяце нового года. Специалисты предупреждают, что с начислением таких выплат могут возникнуть осложнения.

Задержка возможна для пенсий, которые отправляются через почтовые отделения. Сложность состоит в том, что во многих регионах России сохраняется острый дефицит кадров в почтовых отделениях. Сотрудников не хватает, и нет возможности полноценно охватить всех получателей пенсий в праздничные дни.

По этой причине специалисты сообщают, что длинные новогодние каникулы могут повлечь за собой задержку пенсионных начислений. Кроме того, на данный момент в стране не существует единого для всех графика начисления пенсий за январь. Это означает, что каждый регион будет самостоятельно устанавливать соответствующие даты.