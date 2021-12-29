Петербуржцев предупредили о скользких дорогах 30 декабря

Петербуржцев предупредили о скользких дорогах 30 декабря
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 30 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Временами будет идти небольшой снег. Ветер ожидается южный умеренный. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -7…-9 градусов, днем столбики термометров покажут -6…-8 градусов.

Водителей и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах. Их просят быть внимательными и осторожными. Из-за снега и заморозков количество ДТП может увеличиться.

Тем более, уборка дорог от наледи в Петербурге оставляет желать лучшего. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению вице-губернатора Анатолия Повелия, петербуржцы могут «еще немножко потерпеть» перед тем, как снег с улиц города окончательно уберут.

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