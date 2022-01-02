Всем по 16 000 рублей на карту «Мир»: деньги поступили уже 30 декабря

На получение досрочных выплат стоит рассчитывать не всем пожилым россиянам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На получение досрочных выплат стоит рассчитывать не всем пожилым россиянам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стало известно, что денежные средства от ПФР поступят многим гражданам в ближайшие дни. Некоторые пенсионеры получили долгожданные выплаты уже 30 декабря. Данной информацией поделились представители российских банков, сообщает PRIMPRESS.

Пенсионный фонд досрочно перечислил январские денежные средства для разных категорий россиян. Некоторые граждане уже получили выплаты, речь идет о родителях-одиночках и беременных женщинах. А 30 декабря деньги пришли пожилым россиянам.

Стоит иметь в виду, что Пенсионный фонд не перечисляет денежное довольствие напрямую получателям, сначала средства переводятся в соответствующие банки. Многие кредитные учреждения уже сообщили о зачислении денежных средств. Обычно переводы поступают на карты получателей в тот же день, как ПФР передаст в банки соответствующие документы.

Специалисты сообщают, что 30 декабря почти все смогли получить досрочные пенсии. Именно в этот день выплаты поступили на карты «Мир», которыми пользуются большинство российских пенсионеров.

Напоминаем, что на получение досрочных выплат стоит рассчитывать не всем пожилым россиянам. Речь идет только о тех пенсионерах, которые обычно получают денежное довольствие в первых числах каждого месяца. Те, кому выплаты должны были перевести до 9 января, получили деньги уже 30 декабря.

По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсионного обеспечения по России составляет приблизительно 15 851.