Ленобласти должно хватить на год 620 мешков для трупов

Для 47-ого региона на один год закупают 620 мешков для трупов.

Так, бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области сообщило о конкурсе на закупку мешков для хранения мертвых тел.

Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, 28 декабря начался аукцион на поставку патологоанатомических мешков для областного бюро судмедэкспертизы.

Стартовая цена контракта – 129 тысяч 580 рублей. Заключить договор с подрядчиком должны до конца 2022 года.

Одноразовые мешки для тел должны быть сделаны из черного полиэтилена, не пропускать влагу и не быть прозрачными. Также длина мешка должна быть не менее 2,2 метров, а грузоподъемность начинаться от 160 кг.

Также на пакете в центре должна быть молния, прошитая по всей длине.

Аукцион пройдет в электронном виде 17 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть взяла на вооружение опыт обращения с отходами в Подмосковье.