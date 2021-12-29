По 4 000 дополнительно: пенсионеры получат выплату за детей в январе

По 4 000 дополнительно: пенсионеры получат выплату за детей в январе
По 4000 рублей поступит с пенсией. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиянам рассказали о замечательной новости.

4 тыс. рублей полагается многим россиянам уже в январе. Денежные средства придут тем, кто оформит выплату в декабре, пишет PRIMPRESS.

Рассчитывать на прибавку в следующем месяце могут те пенсионеры, у которых на иждивении есть дети. Касается это как и несовершеннолетних, так и детей старшего возраста. В последнем случае ребенок должен обучаться в ВУЗе в очном формате.

Отмечается, что доплата оформляется только в заявительном порядке. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд России. За одного ребенка ПФР доплачивает в настоящее время по 2 тыс. рублей, однако с учетом индексации с 1 января цифра станет выше.

Денежные средства можно получать максимум за трех детей, которых ПФР считает «иждивенцами». В данном случае к пенсии в 2022 году будут прибавлять по 6, 4 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист назвал пенсионную реформу в России провальной.

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