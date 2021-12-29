Еще 21,1 тыс. россиян подхватили коронавирус за сутки

Еще 21,1 тыс. россиян подхватили коронавирус за сутки
В России эпидситуация улучшается. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 21 119 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в понедельник, 29 декабря.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 932 гражданина России. В Москве жертвами вируса стали 70 человек, в Петербурге — 59, а в Московской области — 49.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 307 022 россиян.

Всего в России зафиксировано 10 млн 415 тыс. 230 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 59 человек. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 925 жителей Петербурга.

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