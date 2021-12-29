В Пулково в четверг ночью задержали шесть рейсов

В Пулково в четверг ночью задержали шесть рейсов
В Пулково задержали 6 самолетов. Фото: Baltphoto

Сегодня ночью, 30 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Бишкека, Оренбурга, Кирова, Москвы, Сочи и Якутска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Бишкека. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:20, однако время вылета сдвинули до 4:00. Далее с опозданием вылетит другой рейс до Оренбурга. Вылет перенесли с 2:00 на 4:05.

Также задерживают рейс до столицы. Самолет должен был улететь в 07:50, но по факту ждать придется до 08:50. Вылет рейса до Кирова перенесли с 07:30 на 09:10.

Рейс до Сочи задержали с 09:20 до 10:55. Еще один самолет до Якутска улетит не в 11:40, а в 13:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково.

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