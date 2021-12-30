Делягин предложил перевести денежные сбережения в швейцарский франк

В начале 2022 года ожидается рост инфляции и очередное повышение цен.

По мнению известного российского экономиста Михаила Делягина, в новом году россияне в очередной раз столкнуться с повышением цен, потому что в 2021 году денежные власти страны не смогли переломить инфляционный тренд. В связи с этим жителям России специалист рекомендует перевести денежные сбережения в швейцарский франк. Об этом сообщается на YouTube-канал «Аврора».

Также специалист отметил, что в начале 2022 года продавцы будут испытывать недостаток покупателей, потому что в первые десять дней большая часть жителей будет отдыхать. Обороты при этом бизнес терять не захочет. Кроме этого, ритейлу необходимо будет компенсировать предновогодние скидки и акции.

Делягин отмечает, что на настоящий момент швейцарский франк одна из самых устойчивых, стабильных и надёжных во всех отношениях валюта. Эксперт отмечает, что если ее и будут девальвировать, то только в самом крайнем случае после всех остальных валют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторой части россиян стоит опасаться за свое материальное положение в 2022 году и несильно рассчитывать на правительство в этом вопросе.