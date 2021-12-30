Экономист рассказал о способе, который поможет справиться с повышением цен на овощи и пылесосы

Экономист рассказал о способе, который может спасти от инфляции и повышения цен на овощи. Фото: pixabay

Экономист рассказал о способе, который может спасти от инфляции и повышения цен на овощи. Фото: pixabay

С инфляцией и подорожанием продуктов, по мнению экономиста Михаила Хазина, можно попробовать справится, закупив золотые монеты с изображением Георгия Победоносца. Эксперт рекомендовал регулярно приобретать изделие и хранить его долгое время.

С начала 2021 году в России повысились цены на 8,26%, что является максимумом с 2015 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего подорожание коснулось таких продуктов как молоко, макароны, рис, сахар, мука, куриные яйца, сливочное масло, колбасы и гречка.

Не остались в стороне и овощи с повышением стоимости на 1,2%. Лидерами по подъему стоимости стали помидоры, огурцы, морковь, капуста, лук, картофель. В категории фруктов больше всего подорожали яблоки.

Из промышленных товаров под удар попали бензин с дизелем. Также стали дороже спички, зубные щётки и пасты, поднялись цены на электропылесосы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что инфляция стала «платой за открытость российской экономики». По итогам года, по мнению экспертов, она может превысить 8%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с инфляцией жителям России специалист рекомендует перевести денежные сбережения в швейцарский франк.