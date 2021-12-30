Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,3 млн рублей

Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,3 млн рублей
Пенсионерка поверила и перевела злоумышленнику указанную им сумму. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге телефонные мошенники убедили пенсионерку взять кредит и перевести им более 1,3 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка с улицы Доблести. Она рассказала, что в последние два дня ей на мобильный телефон звонил «сотрудник службы безопасности» одного из банков.

Мошенник заявил женщине, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы их сохранить, незнакомец убедил ее взять кредит на сумму 1,2 миллиона рублей и перевести на указанный им счет 1,32 миллиона рублей.

Пенсионерка поверила и перевела злоумышленнику указанную сумму. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная драка на заводе «Алмаз» в Петербурге закончилась смертью маляра.

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