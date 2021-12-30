СК обжалует решение приговора, оправдывающего подозреваемых по делу о насилии в детдоме

СК обжалует решение приговора, оправдывающего подозреваемых по делу о насилии в детдоме. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

СК обжалует решение приговора, оправдывающего подозреваемых по делу о насилии в детдоме. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Следственный комитет Российской Федерации обжалует решение оправдательного приговора в отношении фигурантов по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома.

Решение на обжалование приговора инициировал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Оправдательный приговор был вынесен Кировским районным судом Петербурга. Также Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации изучить обстоятельства, послужившие основанием для вынесения оправдательного приговора, после этого будет необходимо предоставить подробный доклад.

Утверждается, что Кировский районный суд Северной столицы оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии за отсутствием события преступления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что было совершено 23 факта сексуального насилия над воспитанниками центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На скамье подсудимых оказались бывший директор школы № 565, бывший заместитель директора детского дома, бывшие воспитанники и ученики школы.