В Петербурге заметили 48 тонн ядовитых клементинов с живыми личинками мух

В Петербурге заметили 48 тонн ядовитых клементинов с живыми личинками мух
Клементины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay.com

В преддверии Нового года в Петербург чуть не завезли отравленные клементины.

В Петербурге в морском порту установили, что 48 тонн зараженных клементинов, привезенных из Марокко, зараженны опасным карантинным объектом. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора 30 декабря, была проведена проверка свежих фруктов. Их доставляли из Марокко в Петербург.

Сотрудники Управления начали выявили во фруктах живые личинки насекомого, похожего на личинки средиземноморской плодовой мухи.

Проведенная экспертиза подтвердила опасения. В клементинах, действительно, находилась средиземноморская плодовая муха.

Таким образом, выпуск 48 тонн клементинов на территорию России запрещён.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в морском порту установили, что две партии клементинов, привезенных из Марокко, имеют нарушения в оформлении фитосанитарного сертификата.

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