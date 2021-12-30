31 декабря ледяной дождь может пройти в Петербурге

Новогодние праздники могут сопровождаться температурными качелями от морозов до ледяных дождей.

Последний день уходящего года, 31 декабря, петербуржцев и гостей Северной столицы ожидается снег, а возможно, и ледяной дождь. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Сегодня, 30 декабря, по прогнозам синоптиков, весь день должен был падать снег при температуре воздуха от минус 6 до минус 8 по Цельсию. Завтра должно произойти потепление, воздух утром прогреется до нуля градусов.

«Местами не исключены слабые ледяные дожди», — говорится в сообщении.

В середине последнего дня 2021 года придёт полноценная оттепель — до плюс 1 градуса. Уже с первых чисел января начнется похолодание, а в течение всего периода новогодних каникул Петербург ожидают температурные качели.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, какая погода ждет жителей Ленинградской области 31 декабря.