31 декабря ледяной дождь может пройти в Петербурге

31 декабря ледяной дождь может пройти в Петербурге
Постепление 31 декабря может вызвать ледяной дождь. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Новогодние праздники могут сопровождаться температурными качелями от морозов до ледяных дождей.

Последний день уходящего года, 31 декабря, петербуржцев и гостей Северной столицы ожидается снег, а возможно, и ледяной дождь. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Сегодня, 30 декабря, по прогнозам синоптиков, весь день должен был падать снег при температуре воздуха от минус 6 до минус 8 по Цельсию. Завтра должно произойти потепление, воздух утром прогреется до нуля градусов.

«Местами не исключены слабые ледяные дожди», — говорится в сообщении.

В середине последнего дня 2021 года придёт полноценная оттепель — до плюс 1 градуса. Уже с первых чисел января начнется похолодание, а в течение всего периода новогодних каникул Петербург ожидают температурные качели.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, какая погода ждет жителей Ленинградской области 31 декабря.

31 декабря Новый год погода прогноз погоды фобос


 

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