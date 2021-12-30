Индекс экономических надежд в России оказался ниже уровня 1998 года

Индекс экономических надежд в России упал ниже уровня 1998 года, того периода, когда страна столкнулась с дефолтом. Этот показатель РФ в 1,5 раза ниже среднемирового.

Согласно данным Gallup, 53% опрошенных россиян ждут экономических трудностей в 2022 году, в прошлом году таких было 47%. Соответствующее исследование опубликовал холдинг «Ромир».

Россиян, которые считают, что следующий год принесет с собой экономические трудности, оказалось в 5 раз больше, чем тех, кто надеется на процветание и на то, что в стране все наладится.

В 2021 году индекс экономической надежды россиян составил минус 42 процентных пункта. Эти значения близки к абсолютному за четверть века рекорду. Согласно исследованию, процветания России ожидают 11% респондентов, а трудностей – 53%. Еще четверть полагает, что ничего не поменяется.

Последние два года ассоциируются с пандемией и ограничениями, из-за чего закрывались многие предприятия, страдал бизнес и выросла инфляция.

Индекс экономических надежд в России остался на исторических минимумах. На данный момент этот показатель в стране хуже, чем в период экономических кризисов: в 1998 году, когда в России был объявлен дефолт по гособязательствам, был минус 41 п. п., в 2008-м, когда страна столкнулась с финансовым кризисом, — минус 39 п. п. Самый низкий уровень индекса был отмечен в 2013 году — минус 43 п. п.

«Мировое общественное мнение всерьез обеспокоено перспективами экономики и ожидает углубления кризиса. И Европа лидирует в этом отношении, и особенно Восточная Европа, где в среднем около двух третей заявляют об ухудшении экономической ситуации. В России ожидает экономических трудностей каждый второй. Наступает новая реальность — неопределённость, которая у населения Земли вызывает новую волну опасений и пессимизма. Очевидно, что люди нуждаются в проектах, моделях, образах будущего. Чем быстрее элиты начнут их разрабатывать и обсуждать, тем быстрее мы увидим снижение уровня стресса и, собственно, начнем создавать это будущее», — заявил президент «Ромира» Андрей Милехин.

Индекс экономической надежды — это разница между ожидающими процветания и трудностей в следующем году среди опрошенных, он измеряется в процентных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экономист Михаил Делягин высказался по поводу экономических изменений, которые начнутся в стране уже с января. По его мнению, очередной девальвации рубля не избежать.