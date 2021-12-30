Глава Роспотребнадзора оценила заразность омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора оценила заразность омикрон-штамма
Попова лично следит за развитием событий. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый омикрон-штамм коронавируса, по разным оценкам, в три-пять раз заразнее других, а первые проявления болезни у зараженных наблюдаются уже на третий-пятый день после заражения.

Кроме того, сокращается инкубационный период.

По словам главы Роспотребнадзора, все существующие в России вакцины защищают от нового штамма.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

анна попова омикрон -штамм Роспотребнадзор


 

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