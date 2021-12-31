В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,5 тысячи человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 529 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 739 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 197 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 339 случаев заражения.