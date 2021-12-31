В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,5 тысячи человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,5 тысячи человек
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 529 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 739 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 197 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 339 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Российской Федерации неизбежно широкое распространение нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

зараженные коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Машины
Машины "вмерзают" в трассу М11 из-за огромной пробки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,5 тысячи человек
В России за сутки выявили более 20,6 тысяч случаев COVID
В МЧС Петербурга рассказали, где безопасно запустить фейерверки и салюты
Диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными
Мужчины едва не замерзли насмерть в лесу под Петербургом
На Руднева нашли задушенную пенсионерку и ее сына с перерезанным горлом
В Петербурге хотя бы одним компонентом привили от COVID почти 3 млн человек
Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае ...