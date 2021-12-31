В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,5 тысячи человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 529 человек.
Об этом стало известно сегодня, 31 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 739 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 197 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 339 случаев заражения.
Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Российской Федерации неизбежно широкое распространение нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».