В Роспотребнадзоре считают, что омикрон широко распространиться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории Российской Федерации неизбежно широкое распространение нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

В настоящий момент в стране фиксируется порядка 100 граждан, подцепивших новую вариацию вируса. Они находятся под наблюдением врачей.

При этом, по словам Поповой, из-за открытых границ омикрон может очень быстро «разойтись» по всей России.

Однако предыдущий дельта-штамма вируса был гораздо опаснее. По поводу «омикрона» научное сообщество еще не пришло к общему знаменателю. Кто-то считает его новой угрозой планетарного масштаба, так и чуть ли не естественной вакциной от ковида.

В Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов коронавируса.