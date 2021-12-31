На утро 1 января петербуржцев ожидают гололедица и прохлада

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Новый год встретит жителей Северной столицы небольшими осадками и прохладной погодой. Морозы, кажется, совсем отступили.

Первого января в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой снег, горожане смогут выйти на прогулку после встречи 2022 года.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток подует западный ветер, днем умеренные порывы будут дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха в течение суток составит -2…-4 градуса.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 декабря в Петербурге может пойти ледяной дождь. Сегодня должно произойти потепление, воздух утром прогреется до нуля градусов.