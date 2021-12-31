На утро 1 января петербуржцев ожидают гололедица и прохлада

На утро 1 января петербуржцев ожидают гололедица и прохлада
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Новый год встретит жителей Северной столицы небольшими осадками и прохладной погодой. Морозы, кажется, совсем отступили.

Первого января в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой снег, горожане смогут выйти на прогулку после встречи 2022 года.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток подует западный ветер, днем умеренные порывы будут дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха в течение суток составит -2…-4 градуса.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 декабря в Петербурге может пойти ледяной дождь. Сегодня должно произойти потепление, воздух утром прогреется до нуля градусов.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На утро 1 января петербуржцев ожидают гололедица и прохлада
В штате Колорадо начали массово эвакуировать жителей из-за лесных пожаров
Ученые впервые извлекли ДНК из волос древних южноамериканских мумий
Стало известно, с кем Путин встретит Новый год
Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололедице 1 января
Петербургские кардиохирурги спасли двухлетнюю девочку, у которой отказывало ...
Госпитализируют чаще: в стационары Петербурга поступило 384 жителя
Аналитики ожидают укрепления рубля в 2022 году