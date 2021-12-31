В Петербурге в 2021 году от коронавируса привились 2,8 млн человек

В Петербурге в 2021 году от коронавируса привились 2,8 млн человек
Лисовец подвел итоги 2021 года. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец подвел итоги по вакцинации от коронавируса в городе.

Чиновник написал на своей странице «ВКонтакте», что с начала 2021 года в Северной столице привились более 2 865 000 человек. По данным на 31 декабря, в город поступило более 4 миллионов доз вакцины, развернуто более 240 прививочных пунктов.

Лисовец отметил, что за этими цифрами стоят тысячи спасенных жизней. Он назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге по-прежнему напряженной, но город смог справиться с двумя тяжелыми волнами коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург рассказал, почему вызывать Деда Мороза на дом опасно. По его словам, в данный момент следует быть осторожным из-за того, что дети стали подвержены коронавирусу. Также опасно и водить ребенка на массовые мероприятия.

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