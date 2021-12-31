Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололедице 1 января

Новый год встретит жителей Ленинградской области туманом и морозами до -9 градусов, не обойдется без осадков.

Первого января в большинстве районов 47-го региона пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. Днем местами слабая метель. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в отдельных район туман. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов, местами до -9 градусов.

Ночью подует слабый западный ветер, днем северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с приходом холодов петербуржцы стали попадать в больницу с обморожением. Всего за месяц в городе на Неве госпитализировано почти 30 человек с повреждение какой-либо части тела под воздействием низких температур.