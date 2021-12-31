Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололедице 1 января

Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололедице 1 января
Ленобласть накроет пелена тумана. Фото: Gazeta.SPb.ru

Новый год встретит жителей Ленинградской области туманом и морозами до -9 градусов, не обойдется без осадков.

Первого января в большинстве районов 47-го региона пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. Днем местами слабая метель. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в отдельных район туман. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов, местами до -9 градусов.

Ночью подует слабый западный ветер, днем северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с приходом холодов петербуржцы стали попадать в больницу с обморожением. Всего за месяц в городе на Неве госпитализировано почти 30 человек с повреждение какой-либо части тела под воздействием низких температур.

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололедице 1 января
Петербургские кардиохирурги спасли двухлетнюю девочку, у которой отказывало ...
Госпитализируют чаще: в стационары Петербурга поступило 384 жителя
Аналитики ожидают укрепления рубля в 2022 году
Петербуржцы встретят Новый год при нулевой температуре и гололедице
Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз гражданам РФ
Петербуржцы высыпаются перед празднованием Нового года: пробки 1 балл
Роспотребнадзор раскрыл число заразившихся «омикроном» россиян