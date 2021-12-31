Саратов «переплюнет» Петербург по площади с 1 января

Уже в начале следующего года размеры Саратова станут больше в пять раз. Таким образом город «обскачет» Петербург.

Как пишет Российская Газета, изменения сулят определенные плюсы для развития местной инфраструктуры.

К Саратову присоединят территории Саратовского муниципального района, тем самым город по площади станет гораздо больше.

Предполагается, что регион достигнет 2100 квадратных километров. Слияние с пригородом в администрации Саратова объяснили необходимостью в развитии площадей и улучшении финансирования муниципалитета, который теперь будет получать средства из федерального бюджета.

Отмечается, что все льготы жителей сельских поселений будут сохранены. Бывший регион начнет быстрее застраиваться, благодаря пришедшим сюда инвестициям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать двух замёрзших детей из саратовского села душила их шарфом перед тем, как выбросить на холод.