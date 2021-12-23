Мать двух замёрзших детей из саратовского села душила их шарфом перед тем, как выбросить на холод

Мать двух замёрзших детей из саратовского села душила их шарфом перед тем, как выбросить на холод
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Саратовской области мать двух замерзших детей душила их шарфом перед тем, как выбросить в овраг. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Один ребенок погиб, за жизнь девочки борются врачи.

Детей обнаружили в сугробе оврага без верхней одежды. Инцидент произошел в Аткарском районе Саратовской области. Организована проверка трагедии. Детей нашли в заснеженном овраге села Прокудино раздетыми.

Бригада скорой помощи зафиксировала смерть мальчика 2013 года, девочка 2016 года рождения с обморожениями доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего неизвестны, ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Мать детей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга мужчина угрожал ножом продавцу. В магазине «Табак» произошел инцидент: мужчина с ножом угрожал сотруднице магазина с целью получить алкоголь.

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