Мать двух замёрзших детей из саратовского села душила их шарфом перед тем, как выбросить на холод

В Саратовской области мать двух замерзших детей душила их шарфом перед тем, как выбросить в овраг. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Один ребенок погиб, за жизнь девочки борются врачи.

Детей обнаружили в сугробе оврага без верхней одежды. Инцидент произошел в Аткарском районе Саратовской области. Организована проверка трагедии. Детей нашли в заснеженном овраге села Прокудино раздетыми.

Бригада скорой помощи зафиксировала смерть мальчика 2013 года, девочка 2016 года рождения с обморожениями доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего неизвестны, ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Мать детей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга мужчина угрожал ножом продавцу. В магазине «Табак» произошел инцидент: мужчина с ножом угрожал сотруднице магазина с целью получить алкоголь.