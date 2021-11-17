В Центральном районе Петербурга мужчина угрожал ножом продавцу

Вчера, 16 ноября, в Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который с ножом угрожал сотруднику магазина.

Около 15 часов на Думской улице, 1 в магазине «Табак» произошел инцидент: мужчина с ножом угрожал сотруднице магазина с целью получить алкоголь. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и бросался на людей.

В 15:20 сотрудники правоохранительных органов «по горячим следам» задержали мужчину 1976 года рождения, которого подозревают в случившемся инциденте. По словам потерпевшей, нападавший взял нож с витрины, начал угрожать и требовать алкоголь.

Подозреваемого доставили в отделение, где против него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». У мужчины изъяли следы пальцев рук и нож.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве своего отца, тело которого накануне нашли в реке Смоленке.