Госпитализируют чаще: в стационары Петербурга поступило 384 жителя

Госпитализируют чаще: в стационары Петербурга поступило 384 жителя
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Сутки назад этот показатель был на 46 меньше.

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 384 жителя Петербурга. Днем ранее госпитализировали на 46 человек меньше. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 509 человек, в том числе 567 в реанимационных палатах, а 313 горожан на аппаратах ИВЛ.

Амбулаторно лечатся в данный момент 21 846 петербуржцев , а 21 861 получают лекарства на дом. Из больниц за последние сутки выписались 584 жителя города.

Для больных ковидом в 13 городских и трех федеральных стационарах доступны 8002 коронавирусных коек. На данный момент 46,30% из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали, сколько вакцины от коронавируса осталось в России.

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