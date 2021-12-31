Священник призвал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом

Священник призвал не устраивать &#171;флешмоб благочестия&#187; за новогодним столом
По словам священника, в новогоднюю ночь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Фото: Pixabay

Священник, блогер Павел Островский посоветовал верующим не устраивать «флешмоб благочестия», отказываясь от угощений в гостях за новогодним столом.

Островский рассказал РИА Новости, что новогодняя ночь попадает на время Рождественского поста, который длится до 6 января. В этот пост православным советуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов.

«Если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: «Уберите всю еду, потому что я пощусь», — подчеркнул Островский.

По словам священника, в новогоднюю ночь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Он посоветовал следить за своей совестью, чтобы увидеть, где продукты употребляются из еды, а где — из чревоугодия.

Что касается строгости соблюдения поста, Островский напомнил, что у каждого своя мера. Он призвал помнить слова Христа о том, что все познается по плодам.

«Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды», — добавил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе.

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