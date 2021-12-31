Расчлененного Энди Картрайта похоронили на Украине

Останки музыканта захоронили в украинской земле.

Прощались с Энди Картрайтом в Белой церкви. Об этом пишет 5-tv.ru.

Тело расчлененного собственной женой репера, настоящее имя которого Александр Юшко, предали земле на Украине. Церемония прощания с музыкантом состоялась в Белой церкви.

Напомним, что тело Юшко было найдено в июле 2020 года в квартире на Невском проспекте, где он жил с Кохал и ребенком. По словам Марины, музыкант скончался от передозировки, а она расчленила тело уже после смерти ради спасения его репутации. Следователи предполагают, что вдова убила супруга, а затем попыталась оправдаться.Ранее

Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемую в убийстве репера Картрайта Марину Кохал выпустили из СИЗО.