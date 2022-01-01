Вихри снежные крутя: в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром

Во второй день Нового года в Ленинградской области обещают очень ветреную погоду.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».