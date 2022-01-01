Вихри снежные крутя: в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром

Во второй день Нового года в Ленинградской области обещают очень ветреную погоду.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
2 января в области на востоке выпадет небольшой снег. Небо заволокут облака, однако редкие прояснения все же будут. Прогнозируют также и гололедицу.
В регионе ночью задует северо-западный и западный ветер. Его порывы будут достигать 7-12 метров, а иногда и 15 метров в секунду. Днем он немного стихнет и будет дуть 4-9 метров в секунду.
В темное время суток градусники покажут -8…-13 градусов, а вот днем термометры покажут -5…-10. Местами температура опустится до -16 градусов.
Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что за 2021 год из лесов Ленобласти невредимыми вывели более 1600 заплутавших.