Вихри снежные крутя: в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром

Вихри снежные крутя: в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром
В Ленобласти завтра будет ветрено. Фото: pixabay.com
Во второй день Нового года в Ленинградской области обещают очень ветреную погоду.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

2 января в области на востоке выпадет небольшой снег. Небо заволокут облака, однако редкие прояснения все же будут. Прогнозируют также и гололедицу.

В регионе ночью задует северо-западный и западный ветер. Его порывы будут достигать 7-12 метров, а иногда и 15 метров в секунду. Днем он немного стихнет и будет дуть 4-9 метров в секунду.

В темное время суток градусники покажут -8…-13 градусов, а вот днем термометры покажут -5…-10. Местами температура опустится до -16 градусов.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что за 2021 год из лесов Ленобласти невредимыми вывели более 1600 заплутавших.

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