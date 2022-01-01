В России коронавирусом за сутки заразились менее 20 тыс. человек

От коронавируса в России скончались еще 847 человек. Фото: pexels.com

От коронавируса в России скончались еще 847 человек. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 19 751 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в субботу, 1 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 847 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 67 человек, в Петербурге — 56, а в Московской области — 46.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 309 707 россиян.

Всего в России зафиксировано 10 млн 519 тыс. 733 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа главная группа риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекции.