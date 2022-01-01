Сокращенным на работе россиянам разрешили выйти на пенсию досрочно

При этом у сотрудника должен был необходимый страховой стаж. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

При этом у сотрудника должен был необходимый страховой стаж. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений штата россияне смогут выйти на пенсию досрочно.

Об этом стало известно из текста закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно документу, обязательным условием для более раннего выхода на пенсию в таком случае является сокращение штата или ликвидация организации. При этом у сотрудника должен был необходимый страховой стаж. Для мужчин он составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Кроме того, с наступлением следующего года все пенсионеры в России смогут получать новые минимальные выплаты. Это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли по инициативе президента. Корректировка произошла в отношении прожиточного минимума. Это важнейший показатель, поскольку на его основе назначаются различные пособия и социальные компенсации. Законом установлено, что выплаты нуждающимся гражданам не могут быть ниже данного уровня

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Госдуму РФ внесен проект нового закона об утверждении ежегодной предновогодней выплате пенсионерам. Инициативу проявила фракция ЛДПР и российские сенаторы.