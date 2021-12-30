Законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате внесен в Госдуму

Авторы законопроекта считают, инфляция этого года в 9% негативно повлияла на российских пенсионеров.

Инициативу о ежегодной предновогодней выплате российским пенсионерам выдвинули депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Ирина Кожанова и Елена Афанасьева. Документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

В проекте говорится о выплате в размере получаемой пенсии на дату предоставления гражданину данной пенсионной выплаты. Причиной подобной инициативы стала инфляция по итогам уходящего года, которая достигла около 9%. В связи с новогодними приготовлениями у пожилых людей растут траты на продукты, подарки и другие расходы. В такие периоды особо уязвимые категории граждан нуждаются в поддержке, в том числе материальной, отмечается в пояснительной записке.

Эта инициатива позволит пенсионерам достойно отметить праздник, уверены депутаты. Предполагается, что финансирование на предновогодние выплаты будут производить за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету ПФР межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в новом году все пенсионеры РФ смогут получать по 11 тыс. рублей.