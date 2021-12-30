Законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате внесен в Госдуму

Законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате внесен в Госдуму
Эта инициатива позволит пенсионерам достойно отметить праздник, уверены депутаты. Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

Авторы законопроекта считают, инфляция этого года в 9% негативно повлияла на российских пенсионеров.

Инициативу о ежегодной предновогодней выплате российским пенсионерам выдвинули депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Ирина Кожанова и Елена Афанасьева. Документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

В проекте говорится о выплате в размере получаемой пенсии на дату предоставления гражданину данной пенсионной выплаты. Причиной подобной инициативы стала инфляция по итогам уходящего года, которая достигла около 9%. В связи с новогодними приготовлениями у пожилых людей растут траты на продукты, подарки и другие расходы. В такие периоды особо уязвимые категории граждан нуждаются в поддержке, в том числе материальной, отмечается в пояснительной записке.

Эта инициатива позволит пенсионерам достойно отметить праздник, уверены депутаты. Предполагается, что финансирование на предновогодние выплаты будут производить за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету ПФР межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в новом году все пенсионеры РФ смогут получать по 11 тыс. рублей.

Госдума законопроект ЛДПР пенсионеры пенсия


 

Новости партнеров
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате внесен в Госдуму
В Кремле пояснили, почему разнятся данные о привитых россиянах
Взрыв и пожар: в Ялте с ожогами госпитализировали грудничка и женщину
Мишустин выделил 1 млн рублей на исследование ада
Количество микрозаймов в России достигло рекордного показателя в 2021 году
Путин отменил автоматическое списывание долгов с россиян
Жители поселка Всеволожского района остались без отопления к Новому году
Стало известно, какая погода будет в Ленобласти 31 декабря