Пенсионеров в России ждет выплата в размере 11 тысяч рублей

Пенсионеров в России ждет выплата в размере 11 тысяч рублей
Это связано с увеличением прожиточного минимума. Фото: pixabay.com

В следующем году в России все пенсионеры смогут получать по 11 тыс. рублей.

Это связано с увеличением прожиточного минимума. Пенсионерам станет доступна денежная выплата в новом минимальном размере, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, по решению президента РФ Владимира Путина были внесены изменения в размер прожиточного минимума.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, прожиточный минимум пенсионеров на федеральном уровне в 2022 году достигнет 10 782 рублей. Из этого следует, что каждый пожилой россиянин сможет как минимум каждый месяц получать такую сумму в качестве пенсии уже с 1 января следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилых граждан предупредили о некоторых особенностях пенсии, которая должна прийти в январе 2022 года. Все дело в трудностях с доставкой выплат. Некоторым российским пенсионерам денежные средства могут прийти значительно позже, чем ожидалось.

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