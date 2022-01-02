В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1 468 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 468 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 1 824 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 364 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 338 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 8 районах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID.