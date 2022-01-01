В 8 районах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID

Остальные же пункты, где можно привиться от новой коронавирусной инфекции, начнут работать 2 января.

1 января 2022 года прививочные пункты отрылись пока только в восьми районах Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Большая часть пунктов начала свою работу в 9:00, закончит же в 15 часов. Вакцинироваться можно в Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. Другие пункты откроются 2 января.

В общей сложности в Петербурге завершили цикл вакцинации более 2 миллионов 685 тысяч человек. Сделали хотя бы один укол препарата более 2,9 миллионов петербуржцев.Остальные же пункты, где можно привиться от новой коронавирусной инфекции, начнут работать 2 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чтобы обеспечить защиту организма от омикрон-штамма COVID-19, стоит пересмотреть сроки ревакцинации.