В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 338 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 338 человек
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 338 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 102 244 человека. 87 862 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 13 месте. Петербург находится на втором — 1 468 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 824 человека. Третье место у Подмосковья — 1 364 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 288 млн 884 тыс. 50 человек.

коронавирусная пандемия ленобласть оперштаб


 

Новости партнеров
Юмориста Соколова из
Юмориста Соколова из "Уральских Пельменей" не пустили за границу из-за штрафа в 5 тысяч рублей
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 338 человек
В жилом доме Петербурга прогремел взрыв
В коммуналке на Бухарестской мужчина бил и насиловал пенсионерку до потери ...
Эксперты: петербуржцы употребляют больше молочных продуктов, чем жители ...
Две комнаты и балкон: в Выборгском районе огонь охватил всю квартиру
Семья из Ломоносова лишилась двухмесячной дочери 1 января: девочка задохнулась
За прошлый год жилье на вторичном рынке Петербурга подорожало на 30%
В Петербург и Ленобласть поступило почти 238 тыс. тонн мандаринов