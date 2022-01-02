В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 338 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 338 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 102 244 человека. 87 862 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 13 месте. Петербург находится на втором — 1 468 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 824 человека. Третье место у Подмосковья — 1 364 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 288 млн 884 тыс. 50 человек.